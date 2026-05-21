Burdur'da Türk Mutfağı Haftası Yöresel Lezzetlerle Başladı

Burdur'da 21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası, kente özgü lezzetlerin tanıtımıyla başladı. Vali Tülay Baydar Bilgihan, gastronominin kültürün önemli bir parçası olduğunu vurgularken, katılımcılar Burdur şiş, keşkek, kavut çorbası gibi yöresel yiyeceklerin tadımını yaptı.

Burdur'da, 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kente özgü lezzetlerin tanıtımıyla başladı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Millet Kıraathanesi Gar Atölyesi'nde kutlamalar kapsamında düzenlenen etkinlikte, geçmişten gelen köklü mirasın geleceğe taşınmasının önemli olduğunu söyledi.

Gastronominin kültürün önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Bilgihan, "Bu kültürü de gelecek kuşaklara aktarabilmek ve aynı zamanda yaşayabilmek için de buradayız. Haftamız hayırlı olsun. Bereketli geçmesini diliyoruz." dedi.

Burdur Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Hakan Kandemir katılanlara kente özgü lezzetleri tanıttı.

Katılımcılar, Burdur şiş, keşkek, kavut çorbası, erişte pilavı, ceviz ezmesi, gül şerbeti, çörek otlu kahve, sarma aşı, Belenli fasulyesi, Burdur bisküvisi, kabak helvası gibi yiyeceklerin tadımını yaptı.

Kaynak: AA / Hale Pak
