Burdur'da traktör kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Burdur'un Kemer ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.
Ali Demirayak (50) idaresindeki 15 DL 688 plakalı traktör, Asarcık Yaylası mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi traktörün altında kalan sürücünün hayatı kaybettiğini belirledi.
Araçta bulunan, sürücünün kardeşi İbrahim Demirayak (36) ve oğlu Yusuf Demirayak (19) yaralandı.
Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.