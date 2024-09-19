Burdur'da Tır Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı
Burdur'un Karamanlı ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü Poyraz Demirbaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, olay yerinden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Poyraz Demirbaş idaresindeki 34 CUK 022 plakalı tır, Bademli köyü kavşağı yakınında, şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Demirbaş, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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