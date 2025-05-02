Burdur'da Tartışma Kanlı Bitti: Kadın Bıçakla Yaralandı
Burdur'un Tefenni ilçesinde bir restoranda meydana gelen tartışmada Sinan D., Deniz A.'yı bıçakla yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Burdur'un Tefenni ilçesinde bir zanlı, tartıştığı kadını bıçakla yaraladı.
İlçedeki bir restoranda çalışan Sinan D. (57) ve Deniz A. (25) arasında tartışma çıktı.
Sinan D., tartışmanın büyümesiyle Deniz A'yı boğazından bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Tefenni Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Ekipler, Sinan D'yi yakalamak için çalışma başlattı.