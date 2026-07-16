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Yeşilova'da çıkan yangınlar söndürüldü

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Burdur'un Yeşilova ilçesinde Kavak köyünde biçerdöver kaynaklı ekin tarlası yangını ile Çaltepe köyünde bir evin bahçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde tarlada ve bahçede çıkan yangınlar söndürüldü.

Kavak köyünde ekin tarlasında biçerdöver kaynaklı yangın çıktı. Yangına, köye ait su tankeriyle müdahale edilerek söndürüldü.

Çaltepe köyünde ise bir evin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Hale Pak Kurban
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