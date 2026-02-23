Haberler

Burdur'da düzenlenen operasyonda tarihi eserler ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da düzenlenen operasyonda 1105 sikke ve 4 tarihi eser niteliğindeki obje ile heykel ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Burdur'da düzenlenen operasyonda 1105 sikke ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 4 objeyle heykel ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik "Anadolu Mirası Operasyonu" başlatıldı.

Operasyon kapsamında şüpheliler A.K, A.Y, F.B, S.D, H.G. ve M.U. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, 1105 sikke, 4 obje, heykel ve dedektör ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hale Pak
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma

Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caniden kan donduran savunma
Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım

Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı

Sen misin baron öldüren! Korku dağları aşınca soluğu gemide aldı
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma

Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caniden kan donduran savunma
Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe

Elleri kelepçeli cepleri boş! Bir de elebaşlarından darbe yediler
Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir

Tat kaçıran sakatlık! G.Saray derbisinde oynama ihtimali çok zor