Haberler

Burdur'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Kışla Caddesi'nde bulunan şüpheli çanta, polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri sonrası bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatıldı. Çantanın içinde motosiklet ekipmanları bulundu.

Burdur'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.

Kışla Caddesi'nde kaldırımda şüpheli çantayı fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

Bomba imha ekiplerinin incelemesinin ardından çanta fünye ile patlatıldı.

Çantada, motosiklet ekipmanları olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Çocuklarını gözünü kırpmadan katledip canına kıydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi
Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü

Beşiktaş- Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı

Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı

Yeni transfer ilk maçında oyuna girdi, 2 dakika sonra 3 puanı getirdi
Para poşetini çöpe attı, çöp poşetiyle bankaya gitti

Elindeki poşeti çöpe attı, bankaya gidince hayatının şokunu yaşadı