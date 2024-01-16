Üye Girişi
Haberler

Burdur'da Suç Oranları Düşüyor

Güncelleme:
Abone Ol

Burdur Valisi Türker Öksüz, kentte kasten öldürme, kişilerin huzurunu bozma, tehdit ve dolandırıcılık gibi suçlarda 2022'ye göre önemli oranda düşüş olduğunu açıkladı. Vali Öksüz, vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalıştıklarını belirtti.

Burdur Valisi Türker Öksüz, kentte kasten öldürme, kişilerin huzurunu bozma, tehdit ve dolandırıcılık gibi suçlarda 2022'ye göre önemli oranda düşüş görüldüğünü söyledi.

Taş Oda Konağı'nda gerçekleştirilen güvenlik toplantısına katılan Vali Öksüz, vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalıştıklarını belirtti.

Geçen yıl kentte meydana gelen asayiş suçlarının tamamının aydınlatıldığını aktaran Öksüz, "Kentte kasten öldürme, kişilerin huzurunu bozma, tehdit ve dolandırıcılık gibi suçlarda 2022'ye göre önemli oranda düşüş görüyoruz. İnternetten, telefondan çeşitli şekillerde teknolojiyi kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışanlara vatandaşlarımız sakın kanmasınlar, çok dikkatli olsunlar. Biz de broşür dağıtımı ve kısa mesaj ile vatandaşlarımızı dolandırıcılığa karşı uyarıyor ve bilgilendiriyoruz. Bu çalışmalarımızın olumlu sonuçlarını da görüyoruz. Özellikle dolandırıcılık suçlarında 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 17,5 oranında bir düşüş meydana geldi." dedi.

İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de yaptıkları çalışmalarda gerek suç öncesi gerekse suçla mücadelede bütün teknik ve fiziki imkanları seferber ettikleri kaydetti.

Kentte huzuru sağlamak için ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiklerini dile getiren Bitirik, "Yaklaşık 3 yıldır ildeki asayiş ve güvenlik hizmetlerinde çok iyi bir seviyedeyiz. Bunu da korumak için ekstra yükümlülük altında olduğumuzun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ise 2023'te jandarma sorumluluk alanında meydana gelen tüm olaylara müdahale edildiğini ve olayların tamamının aydınlatıldığını vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

Türker Öksüz Burdur Dolandırıcılık Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İnstagram çöktü mü? 16 Ocak İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? AK Parti İstanbul ilçe adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti İstanbul ilçe adayları açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 16 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? KABİNE TOPLANTISI CANLI | Kabine Toplantısı başladı mı, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı CANLI YAYIN! Hatayspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hapis cezası aldı mı, kaç yıl ceza istendi? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kimdir? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı nerede, hangi kanalda? Dolar kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL DOLAR KURU! Bugün dolar ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar? Bu akşam hangi diziler var? 16 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Bu akşam maç var mı? 16 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi maçlar var? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kimdir? 16 Ocak Aramızda Kalmasın konuğu kim? 2024 NETFLİX ÜCRETLERİ! Netflix'e ne kadar zam geldi? Netflix paket fiyatları kaç TL? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı gündemi nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title