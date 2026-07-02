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Sokakta görülen yılan yakalanıp doğaya bırakıldı

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Burdur'da vatandaşların sokakta gördüğü yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

BURDUR'da vatandaşların sokakta gördüğü yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

Dün saat 23.00 sıalarında Şirinevler Mahallesi'nde vatandaşların sokakta yılan gördükleri ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan aramalarda bulunan yılan ekipler tarafından alınarak doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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