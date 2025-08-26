Burdur'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Burdur'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
Bucak ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı saldırıda oto galerici A.A., husumetlisi Mustafa K.'ye ateş açtı. Saldırıda biri yoldan geçen Zülal U. olmak üzere iki kişi yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karayvatlar Mahallesi'ndeki açık otoparkta oto galerici A.A. (34), alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu belirtilen oto parçacı Mustafa K'ye (43) tabancayla ateş etti.

Silahlı saldırıda Mustafa K. ile bu sırada yoldan geçen Zülal U. (22) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekibi, olay yerinden araçla kaçan A.A'yı yaptıkları çalışmayla yakalayarak gözaltına aldı.

