Burdur'da silahlı kavgada 1 kişi öldü Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Boğazköy'de arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen H.E.A. ile Hüseyin Koşdili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.E.A, av tüfeğiyle Koşdili'ye ateş etti. Ağır yaranan Koşdili, kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Katil zanlısı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. AA / Hüseyin Çubuk - Güncel Güncel Haberler

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