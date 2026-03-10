Haberler

Burdur'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Güncelleme:
Gölhisar ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, taraflar av tüfeğiyle birbirine ateş açtı. Kavga sırasında bir kadın da yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay dün akşam üzeri Gölhisar merkez Pazar Mahallesi'ndeki İlyas B.'ye ait iş yerinde meydana geldi. İlyas B. ile iş yerine gelen Fatih K. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından İlyas B. ve Fatih K. av tüfeğiyle birbirine ateş açtı. İş yerinde çalışan Fatih K.'nin eski eşi Nuray K. ise araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Açılan ateş sonucu Fatih K. ve Nuray K. yaralandı. İhbarla olay yerine gelen ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı. İlyas B. ise gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

