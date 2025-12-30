Hastanede Sanatla Şifa Buluşması sergisi

BURDUR'da 1'inci Uluslararası Sanatla Şifa Buluşması Sergisi Burdur Devlet Hastanesi koridorlarında açıldı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ile Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 1'inci Uluslararası Sanatla Şifa Buluşması Sergisi'nin açılışına Hastane Başhekimi Murat Yüksel, MAKÜ Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Fatıma Tokgöz Gün katıldı.

Başhekim Murat Yüksel, "Tıbbın babası İbn-i Sina 'Şifa, hazmettirici bir nefes, güzel bir söz ve ferahlık veren bir görüntüdür' der. Bugün yaptığımız bu açılış tam da bu ferahlığı hastanemize taşıyor. Sanatı, tedavinin bir parçası olarak görüp bu eserleri hastanemizin bir parası haline getiren öğretim görevlilerimize, üniversitemiz rektörlüğüne emeği geçen tüm sanatçılara hem hastalarımız hem de tüm sağlık personelimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Sergi hakkında bilgi veren Öğretim Üyesi Doç. Fatıma Tokgöz Gün de "Bugün burada, sanatın iyileştirici gücüne şahitlik etmek için bir aradayız. Bu projenin fikir tohumları atıldığında tek bir hayalimiz vardı; üniversitemizin bilim ve sanat birikimini, kampüs duvarlarının ötesine taşımak ve tam da hayatın kalbinin attığı yere, bu hastaneye getirmek. Biliyoruz ki şifa, sadece bedensel bir iyileşme süreci değildir. Şifa ruha dokunmak, zihni ferahlatmak ve en zor anlarda bile umuda tutunabilmektir. İşte sergimiz bu bütünsel iyileşme sürecine naçizane bir katkı sunmak amacıyla doğdu. Bu eserler sergi süresi bittiğinde toplanıp atölyelere geri dönmeyecek. Büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki sanatçı dostlarımızla birlikte bu eserleri hastanemize hediye ediyoruz. Bu tablolar hastane duvarlarını süsleyecek ve kalıcı olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından MAKÜ öğrencileri, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından ressamların 100'e yakın eserinin bulunduğu sergi gezildi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,