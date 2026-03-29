Burdur'da yurt içi ve yurt dışından 466 sporcunun katıldığı Salda Duatlonu Türkiye Kupası yarışları sona erdi.

Türkiye Triatlon Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Salda Duatlonu Türkiye Kupası, Burdur Valiliği himayesinde Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü çevresinde gerçekleştirildi.

Dünya Jeolojik Miras Listesi'nde yer alan, turkuaz rengi suyu ve beyaz kumsallarıyla dikkati çeken Salda Gölü çevresinde düzenlenen organizasyonda sporcular, eşsiz doğa manzarası eşliğinde koşu ve bisiklet parkurlarında mücadele etti.

Organizasyonun ikinci gününde yıldız erkekler, yıldız kadınlar, M3 erkekler A-B, M3 kadınlar A-B ve çeşitli yaş gruplarından oluşan kategorilerde sporcular yarıştı.

Dereceye giren sporculara ödülleri Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve il protokolünce verildi.