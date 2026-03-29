Haberler

Salda Duatlonu Türkiye Kupası yarışları sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da düzenlenen Salda Duatlonu Türkiye Kupası yarışları, yurt içi ve yurt dışından 466 sporcunun katılımıyla sona erdi. Yarış, Salda Gölü çevresinde eşsiz doğa manzarası eşliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye Triatlon Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Salda Duatlonu Türkiye Kupası, Burdur Valiliği himayesinde Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü çevresinde gerçekleştirildi.

Dünya Jeolojik Miras Listesi'nde yer alan, turkuaz rengi suyu ve beyaz kumsallarıyla dikkati çeken Salda Gölü çevresinde düzenlenen organizasyonda sporcular, eşsiz doğa manzarası eşliğinde koşu ve bisiklet parkurlarında mücadele etti.

Organizasyonun ikinci gününde yıldız erkekler, yıldız kadınlar, M3 erkekler A-B, M3 kadınlar A-B ve çeşitli yaş gruplarından oluşan kategorilerde sporcular yarıştı.

Dereceye giren sporculara ödülleri Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve il protokolünce verildi.

Kaynak: AA / Hale Pak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

