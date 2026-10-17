Burdur'da sağanak nedeniyle motokuryelik durduruldu, skuter ve motosiklete yasak.

BURDUR Valiliği tarafından, kentte beklenen kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle motokuryelik faaliyetleri durduruldu, motosiklet ve elektrikli skuterlerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklandı.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün sabah saatlerinden itibaren kent genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak ile kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve trafik düzenini korumak amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 16 Ekim 2026 tarihli ve 10 sayılı kararı doğrultusunda, bugün saat 09.00'dan 23.59'a kadar motokuryelik faaliyetlerinin durdurulduğu, motosiklet ve elektrikli skuterlerin trafiğe çıkışının geçici olarak yasaklandığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı