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Burdur'da Polisten Kaçan Sürücü Araçlara Çarptı

Burdur'da Polisten Kaçan Sürücü Araçlara Çarptı
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Burdur'da polisin 'dur' ihtarına uymayan A.Y. isimli sürücü, kaçarken park halindeki 4 araca çarptı. Lastikleri patlayan otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya devam eden sürücü, asayiş ekipleri tarafından tarlada yakalandı.

Burdur'da polisten kaçarken park halindeki 4 araca çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Polisin "dur" ihtarında bulunduğu sürücü A.Y. (29), 15 NR 403 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında Akkanat Sokak'ta, Fevzi Paşa ile Rıza Doğru caddelerinde park halindeki 4 araca çarpan otomobil, Antalya-Isparta kara yolundan çıktı.

Kışla uygulama noktasında lastikleri patlayan otomobilden inen sürücü, yaya olarak kaçmaya devam etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince tarlada yakalanan ve çok sayıda suçtan aranma kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel
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