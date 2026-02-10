Haberler

Burdur'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Güncelleme:
Burdur'da bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 24 yaşındaki Hüsnanisa A'ya çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin Y. idaresindeki 15 NN 126 plakalı otomobil, Bülent Ecevit Bulvarı Adliye Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsnanisa A'ya (24) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan yaya, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yayaya çarpma anı yer alıyor.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
