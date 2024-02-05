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Burdur'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

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Burdur'un Karamanlı ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazanın asker eğlencesinin ardından meydana geldiği belirtildi.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İsmail Çolak (20) idaresindeki 15 KF 016 plakalı otomobil, Tefenni-Karamanlı kara yolu Kılçan köyü kavşağı yakınında şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, otomobildeki Mustafa Akalın'ın (21) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Çolak ile Bedirhan Yıldız (23) çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tefenni Devlet Hastanesine kaldırılan ve ağır yaralandığı öğrenilen sürücü Çolak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Otomobildeki gençlerin asker eğlencesinin ardından Tefenni ilçesindeki yemekten dönüşte kaza yaptıkları öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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