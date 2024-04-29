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Burdur'da otomobil ile ATV çarpışması: ATV sürücüsü hayatını kaybetti

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Burdur'un Yeşilova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile ATV çarpıştı. Kazada ATV sürücüsü hayatını kaybetti.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobille çarpışan ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ş.M.B. (23) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Güney köyü Yeşilova - Denizli kara yolunda İsmet Arık'ın (77) kullandığı plakasız ATV ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Arık, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Yeşilova trafik Burdur Atv Trafik Kazaları Güncel Haberler

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