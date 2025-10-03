Haberler

Burdur'da Otomobil ile Ambulans Çarpıştı: 4 Yaralı

Burdur'da Otomobil ile Ambulans Çarpıştı: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde otomobil ve ambulansın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde otomobil ile ambulansın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Adem A. (37) idaresindeki 32 FL 135 plakalı otomobil, Peçenek mevkiinde Osman B.Ö. (32) yönetimindeki 15 SK 986 plakalı ambulansla çarpıştı.

Kazada, ambulans sürücüsü ve ambulansta bulunan sağlık görevlileri Mihraç G. (39), Şükran T. (33) ile otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
Hamas Trump'a yanıtını iletti' iddiası

Dünyanın beklediği haber geldi! Hamas Trump'a yanıtını iletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Tayyip Erdoğan: Bize verilen en önemli görev Gazze'deki insanlık dramına ses çıkarmaktır

Erdoğan'ın torunundan zirveye damga vuran Gazze mesajı
Barcelona'da Arda Güler krizi! Ortalık fena karıştı

Barcelona'da "Arda" krizi! Ortalık fena karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.