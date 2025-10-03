Burdur'da Otomobil ile Ambulans Çarpıştı: 4 Yaralı
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde otomobil ve ambulansın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Adem A. (37) idaresindeki 32 FL 135 plakalı otomobil, Peçenek mevkiinde Osman B.Ö. (32) yönetimindeki 15 SK 986 plakalı ambulansla çarpıştı.
Kazada, ambulans sürücüsü ve ambulansta bulunan sağlık görevlileri Mihraç G. (39), Şükran T. (33) ile otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.