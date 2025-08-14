Burdur'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Burdur'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Burdur'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Burak Ö. idaresindeki 15 ABB 014 plakalı otomobil, Bozkurt Mahallesi NATO Çevre Yolu'nda şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Burak Ö. ile araçta bulunan Oğuzhan U, Halil S. ile Sadi E.C. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
Mutluluğu kısa sürdü! Aleyna Dalveren'den sitem dolu paylaşım

'Altın Gelin'den şaşırtan hamle: Tüm fotoğrafları sildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 harfli zincir marketlerde satılan dev et markası konkordato ilan etti

3 harfli zincir marketlerde satılan dev marka konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.