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Burdur'da Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı

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Burdur'un Tefenni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şeref V. (46) idaresindeki 20 ADS 256 plakalı otomobil, Tefenni-Seydiler köyü yolunda Aytekin K. (53) yönetimindeki 15 FF 774 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, iki otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi.

Sıkıştıkları otomobillerden çıkarılan yaralılar, kaldırıldıkları Tefenni Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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