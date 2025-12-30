Haberler

Burdur'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

Güncelleme:
Burdur'da bir otelde kalan 53 yaşındaki Hakan G.'nin cansız bedeni bulundu. Otel çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine gitti. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Konak Mahallesi Yurt Sokak'ta bulunan bir otelde kalan Hakan G'ye (53) ulaşamayan otel çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine otele, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Hakan G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hakan G.'nin cenazesi incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
