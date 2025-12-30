Burdur'da bir kişi otel odasında ölü bulundu
Burdur'da bir otelde kalan 53 yaşındaki Hakan G.'nin cansız bedeni bulundu. Otel çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine gitti. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Burdur'da bir kişinin kaldığı otel odasında cansız bedeni bulundu.
Konak Mahallesi Yurt Sokak'ta bulunan bir otelde kalan Hakan G'ye (53) ulaşamayan otel çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine otele, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Hakan G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Hakan G.'nin cenazesi incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.