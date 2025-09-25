Burdur'da Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangınının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Ağlasun'a bağlı Mamak köyü Belen mevkisinde, saat 14.00 sıralarında, orman yangını çıktı. Yükselen dumanı gören köylülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ağlasun ve Bucak belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra havadan da helikopterle alevlere müdahale edildi. Jandarma, polis ve zabıta ekipleri de bölgeye gelip önlem aldı. Alevlerin kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.