Haberler

Burdur'da Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

Burdur'da Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Ağlasun ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangınının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Ağlasun'a bağlı Mamak köyü Belen mevkisinde, saat 14.00 sıralarında, orman yangını çıktı. Yükselen dumanı gören köylülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ağlasun ve Bucak belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra havadan da helikopterle alevlere müdahale edildi. Jandarma, polis ve zabıta ekipleri de bölgeye gelip önlem aldı. Alevlerin kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
MHK resmen açıkladı: Türk futbolunda yeni dönem

MHK resmen açıkladı: Türk futbolunda yeni dönem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa en kuvvetli aday Mansur Yavaş

Özel ilk kez net konuştu: İmamoğlu olmazsa en kuvvetli aday...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.