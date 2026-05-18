Orman Benim' etkinliğinde çevre temizliği
Burdur'un Çendik mevkisindeki ormanda düzenlenen 'Orman Benim' etkinliğine Vali Tülay Baydar Bilgihan, askerler, polisler, öğretmenler ve öğrenciler katılarak temizlik yaptı.
BURDUR'da 'Orman Benim' etkinliği kapsamında temizlik yapıldı.
Çendik mevkisindeki ormanda düzenlenen etkinliğe Vali Tülay Baydar Bilgihan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, İl Emniyet Müdürü Vekili Hakan Çiğiltepe, Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş ile askerler, polisler öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Vali Bilgihan ve katılımcılar ormanda bir süre temizlik yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı