Burdur'da mermer ocağında elektrik akımına kapılan işçi öldü - Haberler

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Burdur'da mermer ocağında elektrik akımına kapılan işçi öldü

AA - Murat Çoban - Güncel
Burdur'da mermer ocağında elektrik akımına kapılan işçi öldü

Burdur'un Karamanlı ilçesindeki bir mermer ocağında meydana gelen kazada 1 işçi öldü.

Burdur'un Karamanlı ilçesindeki bir mermer ocağında meydana gelen kazada 1 işçi öldü.

Ardıçtepe mevkisinde faaliyet gösteren mermer ocağında çalışırken elektrik akımına kapılan Mustafa Erten (40) iş arkadaşlarınca Karamanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı işçi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edilen Erten'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

AA / Murat Çoban - Güncel

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