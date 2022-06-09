Burdur'da mermer ocağında elektrik akımına kapılan işçi öldü - Haberler

Burdur'da mermer ocağında elektrik akımına kapılan işçi öldü Burdur'un Karamanlı ilçesindeki bir mermer ocağında meydana gelen kazada 1 işçi öldü. Burdur'un Karamanlı ilçesindeki bir mermer ocağında meydana gelen kazada 1 işçi öldü. Ardıçtepe mevkisinde faaliyet gösteren mermer ocağında çalışırken elektrik akımına kapılan Mustafa Erten (40) iş arkadaşlarınca Karamanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı işçi müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edilen Erten'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. AA / Murat Çoban - Güncel Karamanlı Burdur Güncel Haberler

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