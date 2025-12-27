Haberler

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy temalı resim sergisi açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mehmet Akif Ersoy İstiklal Mücadelesi Kültür Evi'nde açılan sergide, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin eserleri yer aldı. Vali yardımcısı Kutlu, sergiyi ziyaret etti ve etkinlikte dereceye giren öğrencilere Safahat kitabı hediye etti.

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı.

Mehmet Akif Ersoy İstiklal Mücadelesi Kültür Evi'nde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve Mehmet Akif Ersoy'un fotoğraflarının yer aldığı sergiyi vali yardımcısı Mustafa Kutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç ve İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Osman Koçıbay ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında sergide yer alan eserleri inceleyen Vali Yardımcısı Kutlu, programın devamında satranç ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerle bir araya gelerek, Mehmet Akif Ersoy'un eseri olan Safahat kitabını hediye etti.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti

Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti
Nef'ten Erden Timur açıklaması: Tüm yasal belgeler hazırdır

Soruşturmayı etkileyecek kritik açıklama: Tüm belgeler eksiksiz hazır
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti

Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti
Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Kent merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım durdu
Serdal Adalı'dan Necip Uysal ve Mert Günok'a veda

İki yıldız isme de veda etti: Emekleri için teşekkür ediyorum