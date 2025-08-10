Burdur'da Kaynaktan Yangın Çıktı: 3 Buzağı Telef Oldu
Burdur'un İğdeli Köyü'nde bölgedeki bir evin bahçesinde yapılan kaynak sırasında çıkan kıvılcım, saman balyaları ve ahşap eve sıçrayarak yangın çıkardı. Yangında ev, ahır ve bir minivan kullanılmaz hale gelirken, 3 buzağı da telef oldu.
İğdeli Köyü'nde Mehmet U.'ya ait evin bahçesinde kaynak yapılırken çıkan kıvılcım, saman balyalarına ardından iki katlı ahşap eve, ahıra ve evin yanında bulunan minivan araca sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında, ev, ahır ve minivan araç kullanılmaz hale gelirken 3 buzağı telef oldu.