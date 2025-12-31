Burdur'un Altınyayla ilçesinde kar etkili oldu
Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Ballık köyünde başlayan kar yağışı, köy yollarında aksamalara yol açtı. İl Özel İdaresi ekipleri yolu açmak için çalışmalara başladı. Çiftçiler ise hayvan yemleri ve süt taşımakta zorluk çekiyor.
Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Ballık köyünde kar etkili oldu.
Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, köy yollarında ulaşımda aksamalara neden oldu.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.
Köydeki bazı çiftçiler, hayvan yemleri ve sütlerini taşımakta güçlük çekti.
Kaynak: AA / Burak Ünal - Güncel