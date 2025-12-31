Burdur'un Altınyayla ilçesinde kar etkili oldu

Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Ballık köyünde kar etkili oldu.

Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, köy yollarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Köydeki bazı çiftçiler, hayvan yemleri ve sütlerini taşımakta güçlük çekti.