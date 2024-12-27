Burdur'da Kanalizasyon Çalışmasında İşçi Toprağın Altında Kaldı
Burdur'un Karasenir Mahallesi'nde bir apartmanda yapılan kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan işçi Hasan Y, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İşçi hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.
Burdur'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karasenir Mahallesi Gönen Sokak'taki bir apartmanın kanalizasyon çalışması sırasında işçi Hasan Y'nin vücudunun bir kısmı kayan toprağın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibi, işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel