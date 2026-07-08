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Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Burdur-Fethiye kara yolu Yassıgüme köyü yakınlarında kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BURDUR'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Burdur- Fethiye kara yolu Yassıgüme köyü yakınlarında meydana gelen kazada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AIU 21 plakalı otomobil önünde seyretmekte olan 15 NN 547 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kamyonet sürücüsünün yara almadığı kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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