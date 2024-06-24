Burdur'da Kadını Yaralayan Kişi İntihar Etti

Burdur'da birlikte yaşadığı kadını av tüfeğiyle yaralayan kişi intihar etti.

Pazar Mahallesi Menekşe Caddesi'ndeki müstakil evde oturan Yılmaz T. (46), dini nikahla birlikte yaşadığı Sevilay K. (36) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz T. (46), av tüfeğiyle Sevilay K'ye ateş etti. Yılmaz T, daha sonra av tüfeğiyle kendisini de vurdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yılmaz T'nin olay yerinde yaşamını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Sevilay K. ise Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğum bakıma alınan iki çocuk annesi Sevilay K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.