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Bir hafta önce düğün yapmışlardı! Kocasını öldüren kadın kendini ihbar etti

Bir hafta önce düğün yapmışlardı! Kocasını öldüren kadın kendini ihbar etti

Güncel Haberler

Burdur'da sabah saatlerinde kocası ile aralarında çıkan tartışma sonucu cinnet geçiren kadın, kocasını av tüfeği ile öldürdükten sonra kendini ihbar etti. Çiftin 3 çocuğu olduğu ve geçen hafta çocuklarına sünnet düğünü yaptıkları öğrenildi.

Saat 06.20 sıralarda Burdur'un Yeşilova ilçesi Düğer köyünde meydana gelen olayda sabah saatleriyle eşi İsmail Işık (32) ile aralarında tartışma sonucu cinnet geçiren Ayşe Işık (27) evde bulunan kocasına ait av tüfeği ile kocasına ateş etti. İsmail Işık başına isabet eden saçmalar nedeniyle bir anda yere yığıldı.

Saat 8.30'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kocasını vurduğunu söyleyen Ayşe Işık'ın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bir hafta önce düğün yapmışlardı! Kocasını öldüren kadın kendini ihbar etti

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ismail Işık'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda ismail Işık'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken Ayşe Işık gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Çiftin 3 çocuğu olduğu ve geçen hafta çocuklarına sünnet düğünü yaptıkları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İsmail Işık Ayşe Işık Burdur 3. Sayfa Güncel Haberler

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