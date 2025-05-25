Burdur'da Hızar Atölyesinde Yangın: Soruşturma Başlatıldı
Burdur'da bir hızar atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor ve olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
BURDUR'da, bir hızar atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının nedeni araştırılıyor.
Burdur'da Aydınlıkevler Mahallesi Mahrukatçılar Sitesi'nde Mehmet Perçin'in işlettiği hızar atölyesinde saat 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın hasara sebep oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel