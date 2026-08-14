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Bucak'ta 1 Milyonluk Soygun: 3 Tutuklama

Bucak'ta 1 Milyonluk Soygun: 3 Tutuklama
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Burdur'un Bucak ilçesinde 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrolle serbest kaldı. Çalınan eşyalar sahibine teslim edildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü unsurları ile Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dağarcık köyünde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yapıldı.

Kimlik ve yer tespitinin ardından düzenlenen operasyonla şüpheliler A.E, Y.E.I, B.C. ve İ.T, 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarıyla yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ziynet eşyaları ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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