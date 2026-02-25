Haberler

Burdur'da helikopterle trafik denetimi yapıldı

Güncelleme:
Burdur Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin usulsüzlük ve kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla helikopterle havadan trafik denetimi yaptığını açıkladı. Denetimlerde 125 araç ve sürücü kontrol edildi.

Burdur'da helikopterle trafik denetimi yapıldı.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, usulsüzlük ve suiistimallerin en aza indirilmesi ile kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla il genelinde helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde 125 araç ve sürücü kontrol edilirken, trafik kurallarına uymayan bir sürücüye para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Hale Pak
Haberler.com
500

