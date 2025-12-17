Halı saha maçında tekmeli- yumruklu kavga

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Burdur'da halı sahada iki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgada Ö.G., aldığı darbelerle yaralandı. Olaya karışan 5'i üniversite öğrencisi 6 kişi, polis merkezine götürüldü. 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, S.D.C. ve B.E. adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri sonrasında tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan S.D.C. ve B.E., 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan tutuklandı. Diğer yandan yaralanan Ö.G.'nin Burdur Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.