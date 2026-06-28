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Burdur'da hafif ticari araçla yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Burdur-Fethiye karayolunda hafif ticari araç ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da hafif ticari araçla yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Mehmet Y. idaresindeki 15 AH 128 plakalı hafif ticari araç Burdur-Fethiye karayolundaki kavşakta sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ve araçta bulunan Hacer Y. ile Ziynet B. yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hale Pak
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