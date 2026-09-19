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Burdur'da Gaziler Günü programı

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BURDUR'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

BURDUR'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programa Vali Tülay Baydar Bilgihan, Garnizon Komutanı Albay Veli Can Dizlek, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Baro Başkanı Meltem Özdemir, MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Öner, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Hasan Okyar, gaziler, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na Vali Bilgihan, Garnizon Komutanı Dizlek, Belediye Başkanı Ercengiz ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Temsilcisi Okyar tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gaziler Derneği Temsilcisi Hasan Okyar konuşma yaptı. Okyar, "Sakarya Meydan Muharebesi, Türk'ün ateşle imtihanıdır. Milletimizin ölüm kalım mücadelesi olmuştur. Bu mücadelenin muzaffer başkomutanı olan Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1922'de TBMM tarafından gazilik ve mareşallik unvanını tevcih etmiştir. 19 Eylül savaş meydanlarında canlarını ortaya koyarak vatan, bayrak, sancak ve namus için savaşan fedakar ve kahraman gazilerin kahramanlık ve şeref günüdür. Kahraman gaziler Gaziler Günü'nüz kutlu olsun. Bu vesileyle şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet hayatta olan gazilerimize sağlıklı ömürler dilerim" dedi. Şiir okunmasının ardından tören sona erdi. Protokol üyeleri Gaziler Derneği'ni de ziyaret etti. Vatandaşlara lokma dağıtıldı.

HABER/KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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