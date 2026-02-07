Haberler

Burdur'da fuhuş operasyonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da polis, fuhuşla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı, 2'si tutuklandı. Operasyonda 7 mağdur kadın kurtarıldı ve çeşitli ilegal malzemeler ele geçirildi.

BURDUR'da polisin fuhuşla ve fuhuş yüzünden bulaşan hastalıklarla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fuhuşla ve fuhuş yüzünden bulaşan hastalıklarla mücadele amacıyla çalışmalarını sürdürdü. Gölhisar ilçesinde 2 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda B.Ö., M.D. ve V.E.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada tabanca ve 6 fişek, tarihi eser olarak değerlendirilen çok sayıda sikke, dijital materyaller, suça konu belgeler, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Operasyonda fuhşa zorlandıkları tespit edilen 2'si yabancı uyruklu 7 mağdur kadın kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme' suçundan adliyeye sevk edilen B.Ö. ile M.D. tutuklandı, V.E.E. serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı

Ekrem İmamoğlu'nun koruması gözaltına alındı
Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
Ferdi Tayfur'un mezarı başında çekilen fotoğraf torununu çıldırttı: Hepiniz yalancısınız

Ferdi Tayfur'un torununu çıldırtan fotoğraf: Hepiniz yalancısınız
Muş'ta şebeke suyunu içmeyin uyarısı

O ilimizde korkutan uyarı! Çeşme suyuyla diş bile fırçalamayın
Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı

Ekrem İmamoğlu'nun koruması gözaltına alındı
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu

Galatasaray'ın yıldızı yine 'takip'te! Ünlü sunucuya yakın markaj
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı katletti