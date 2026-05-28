Burdur'da eski eşini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
Burdur'un Çallıca köyünde boşandığı eşini tabancayla ağır yaralayan Veli Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olayda ağır yaralanan Sadet Ö.'nün hayati tehlikesi bulunuyor.
Merkeze bağlı Çallıca köyünde boşandığı eşini tabancayla ağır yaralayan Veli Ö'nün (46), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Merkeze bağlı Çallıca köyünde 25 Mayıs'ta Veli Ö., tartıştığı eski eşi Sadet Ö'yü (45) tabancayla yaralamış, sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Sadet Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmişti. Olay yerinden kaçan şüpheli, 2 gün sonra jandarma ekiplerince yakalanmıştı.
Kaynak: AA / Hale Pak