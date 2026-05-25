Burdur'da bir kadın, eski eşi tarafından tabancayla ağır yaralandı
Burdur'un Çallıca köyünde eski eşi Veli Ö. tarafından tabancayla vurulan Sadet Ö. ağır yaralandı. Kadının hayati tehlikesi sürerken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çallıca köyünde, Veli Ö. (46) ile eski eşi Sadet Ö. (45) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Veli Ö, Sadet Ö'yü tabancayla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, buradaki müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesine sevk edildi. Sadet Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Hale Pak