Burdur'da Eğitim Uçağı Yangın Tatbikatında Kaza Geçirdi

1) BURDUR'DA EĞİTİM UÇAĞI, YANGIN TATBİKATI SIRASINDA GÖLDEN SU ALIRKEN KAZA KIRIMA UĞRADI

BURDUR'un Bucak ilçesinde yapılan yangın tatbikatı sırasında eğitim uçağı, Karacaören Baraj Gölü'nden su alırken kaza kırıma uğradı. Uçaktaki 2 personelin kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı eğitim uçağı, Bucak'a bağlı Elzası köyü Kavaklı Mahallesi Mezarbelen mevkisindeki Karacaören Baraj Gölü'nden su alırken kaza kırıma uğradı. İhbarla bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Antalya'dan havalanan uçağın tatbikat sırasında düştüğü, mürettebatın ise kurtulduğu öğrenildi.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Karacaören Barajı bölgesinde bir eğitim uçağının su almaya çalışırken kalkış yapamadığı, kırıma uğradığı belirlenmiş olup ilk belirlemelere göre uçakta 2 kişi bulunmakta olup sağlıklı bir şekilde karaya çıkarılmışlardır" denildi.

BALIKÇILAR YARDIMA GİTTİ

Burdur'un Bucak ilçesi yakınlarında Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçağın gölden su alırken kaza kırıma uğramasının ardından kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirilirken, uçaktaki 2 personelin yardımına balıkçılar yetişti. Uçağın bulunduğu bölgeye ulaşan balıkçılar, Türk ve İspanyol 2 mürettebatı tekneye alıp, kıyıya çıkardı. Durumları iyi olan 2 mürettebat, tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

VALİ BİLGİHAN: SU ALMAYA ÇALIŞIRKEN KALKIŞ YAPAMAMIŞTIR

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, "Burdur ili Karacaören Barajı bölgesinde Orman Genel Müdürlüğümüzün Antalya Orman Bölge Müdürlüğü uhdesinde yangın söndürme uçağı, su almaya çalışırken kalkış yapamamıştır. Uçaktaki bir Türk, bir İspanyol pilot bölgedeki balıkçı teknelerinin yardımıyla çıkarılmıştır. Herhangi bir can kaybı yoktur. Sağlıkları iyidir. Tedbir amaçlı hastaneye götürülmüşlerdir" dedi.