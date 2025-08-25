Burdur'da Eğitim Uçağı Barajdan Kurtarıldı

Burdur'da eğitim amaçlı su almak için iniş yaptığı Karacaören Barajı'ndan kalkış yapamayan uçaktaki iki pilot, bölgedeki balıkçıların yardımıyla kurtarıldı.

Burdur Valiliğinin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü uhdesindeki eğitim uçağının Karacaören Barajı'ndan su almaya çalışırken tekrar kalkış yapamadığı belirtildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uçakta bulunan biri Türk diğeri İspanyol iki pilot balıkçı teknelerinin yardımıyla sağlıklı bir şekilde karaya çıkarılmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup pilotlar, tedbir amaçlı Bucak Devlet Hastanesine sevk edilmiştir."