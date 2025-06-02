Burdur'da Dört Gündür Kayıp Olan Adam Evinde Ölü Bulundu

Burdur'da Dört Gündür Kayıp Olan Adam Evinde Ölü Bulundu
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Burdur'da, dört gündür kayıp olan 61 yaşındaki Halil Özel, evinde hareketsiz halde bulundu. Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Burdur'da dört gündür kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 126. Sokak'taki evde yalnız yaşayan Halil Özel'den (61) dört gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine eve sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince, kapısı açılarak girilen evde, Özel hareketsiz halde bulundu.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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