Burdur'da 2022 yılının ocak ayında doğaya salınan yaban keçileri yavrulamaya başladı. Yavru yaban keçileri fotokopan ile görüntülendi. Türkiye'de ilk kez Doğa Koruma ve Milli parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından doğal bir alandan yakalanarak başka bir doğal alana nakledilen ve yerleştirilen yaban keçilerinin yeni yaşam alanlarında ürediği tespit edildi. 2022 yılının Ocak ayında Antalya ili, Akseki ilçesi, Gidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahasından yakalanan 8 erkek, 12 dişi olmak üzere 20 yaban keçisi Burdur ili, Altınyayla ilçesinde doğaya bırakılmıştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünce yerleştirme alanına kurulan fotokapanlarda geçtiğimiz günlerde yavru görüntüleri tespit edildi. İki dişi yaban keçisi ile birlikte dolaşan ikiz yavru yaban keçisi görüntüleri alandaki çalışmanın sonuçlarının başarılı olduğunu gösterdi. Bölge Müdürlüğünce yaban keçileri hem GPS vericili tasmalarla hem de fotokapanlarla takip edilerek popülasyonun başarı durumu, tehdit unsurları takip edilip gerekli önlemler alınmaktadır.

Burdur'da doğaya salınan yaban keçileri üremeye başladı

BURDUR - Burdur'da 2022 yılının ocak ayında doğaya salınan yaban keçileri yavrulamaya başladı. Yavru yaban keçileri fotokopan ile görüntülendi.

Türkiye'de ilk kez Doğa Koruma ve Milli parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından doğal bir alandan yakalanarak başka bir doğal alana nakledilen ve yerleştirilen yaban keçilerinin yeni yaşam alanlarında ürediği tespit edildi.

2022 yılının Ocak ayında Antalya ili, Akseki ilçesi, Gidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahasından yakalanan 8 erkek, 12 dişi olmak üzere 20 yaban keçisi Burdur ili, Altınyayla ilçesinde doğaya bırakılmıştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünce yerleştirme alanına kurulan fotokapanlarda geçtiğimiz günlerde yavru görüntüleri tespit edildi. İki dişi yaban keçisi ile birlikte dolaşan ikiz yavru yaban keçisi görüntüleri alandaki çalışmanın sonuçlarının başarılı olduğunu gösterdi.

Bölge Müdürlüğünce yaban keçileri hem GPS vericili tasmalarla hem de fotokapanlarla takip edilerek popülasyonun başarı durumu, tehdit unsurları takip edilip gerekli önlemler alınmaktadır.