Kübra'yı ormana götürüp öldürdükten sonra cesedini yakmışlar

Burdur'da, Kübra Yapıcı'nın öldürülmesiyle ilgili Antalya'daki Korkuteli Barajı'nda arama çalışmaları gerçekleştirildi. Cinayetin detayları ve cesedin baraja atıldığına dair ifadeler üzerine ekipler uzun süre arama yaptı.

Burdur'da, Kübra Yapıcı'nın götürüldüğü ormanda Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar tarafından öldürülmesiyle ilgili Antalya'daki Korkuteli Barajı'nda arama çalışması yapıldı. İlyas Umut Dalğar'ın, Kübra Yapıcı'nın Ata Berk Sezen'e borcu olduğu gerekçesiyle Burdur'daki ormanlık alana götürülüp, silahla vurularak öldürüldükten sonra cesedinin gömüldüğünü, daha sonra çıkarılıp yakıldığını, ceset parçalarının bir kısmının ise baraja atıldığı yönündeki ifadesi üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri eşliğinde arama gerçekleştirildi. Korkuteli Barajı'ndaki yer göstermenin yapıldığı alanda ekipler uzun süre arama yaptı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

