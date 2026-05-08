Kübra'dan geriye son doğum gününü kutladığı mutlu anlar kaldı

CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Burdur'un Bucak ilçesinde Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar tarafından götürüldüğü ormanda silahla vurularak öldürülüp gömülen, daha sonra çıkarılıp yakılan, ardından da cesedi parçalanan Kübra Yapıcı cinayetinin detayları ortaya çıktı. İlyas Umut Dalğar'ın ifadesine göre, yaklaşık 5 yıldır arkadaş olan Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar, 2 yıl önce Antalya'da Kübra Yapıcı ile tanıştı. Daha sonra çalışmak için İstanbul'a giden Ata Berk Sezen, bu yıl ramazan ayında İlyas Umut Dalğar'ı arayıp işlerinin bozulduğunu ve bankalara borcu olduğunu söyledi. İlyas Umut Dalğar'ın Antalya'da birlikte iş yapabileceklerini söylemesi üzerine Ata Berk Sezen, kente döndü. Bir süre sonra Ata Berk Sezen ile tekrar iletişime geçtiği Kübra Yapıcı arasında yakınlaşma oldu. Bunun üzerine Ata Berk Sezen, Kübra Yapıcı'nın Belek Mahallesi'ndeki villasına yerleşti. İlyas Umut Dalğar da ikilinin yanlarına gelip gittiği sırada burada başka bir kadınla tanıştı. Kübra Yapıcı, bu sırada kaldığı villanın yanındaki villayı da kiraladı. Kübra Yapıcı, bir süre sonra Ata Berk Sezen'i, telefonunu karıştırırken yakalayıp evden kovdu. Ardından Ata Berk Sezen ve İlyas Umut Dalğar birlikte Dalğar'ın yaşadığı eve döndü. Kübra Yapıcı, Ata Berk Sezen, İlyas Umut Dalğar ve kimliği öğrenilemeyen diğer kadın bir süre daha dışarıda görüşmeye devam etti.

KÜBRA'NIN HESABINDAKİ 1 MİLYON LİRAYA GÖZ DİKMİŞLER

Cinayetten birkaç gün önce Ata Berk Sezen, Dalğar'a Kübra'nın banka hesabında yaklaşık 1 milyon lira olduğunu ve bunu alabileceklerini söyledi. İkili birkaç gün parayı nasıl alabileceklerini düşünürken, Ata Berk Sezen tehditle almaya karar verdi. Olay günü Sezen, Dalğar ve Yapıcı bir kafede buluştu ve saat 04.45 sıralarında da ayrıldı. Sezen, Dalğar ve Yapıcı bindikleri araçla yola çıktı. Ata Berk Sezen'in 'kırsal bir alana sür' demesi üzerine Dalğar kullandığı aracı kendi köyü olan Bucak'a bağlı Seydiköy'e getirdi.

YAKIN MESAFEDEN KÜBRA'NIN BAŞINA ATEŞ ETTİ

Ormana girdiklerinde Kübra Yapıcı araçta uyurken, Ata Berk Sezen dışarı çıkıp uzaklaştı ve beraberinde getirdiği silahın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bir el havaya ateş etti. Daha sonra Ata Berk Sezen araca geri döndüğü sırada silahı İlyas Umut Dalğar aldı ancak eli tetiğe gitmedi. Bunun üzerine Ata Berk Sezen silahı alıp yakın mesafeden Kübra Yapıcı'nın başına ateş etti. Daha sonra araçla ormanın üst kısımlarına doğru çıkan Sezen ve Dalğar, kazdıkları bir noktaya Kübra Yapıcı'yı gömdü, ardından da olay yerinden ayrıldı. Kübra Yapıcı'nın telefon ve kimliklerini alan iki şüpheli Korkuteli Barajı'na gelip, çantasını suya attı.

CESEDİ YAKTILAR, KALANLARI BALYOZLA PARÇALADILAR

Olay yerinden ayrılarak İstanbul'a giden Sezen ve Dalğar yol üzerinde silahı rastgele bir yere gömdü. İstanbul'a gittiklerinde Kübra Yapıcı'nın telefon şifresini açtırmayı başaran Sezen ve Dalğar, internet bankacılığına ise giriş yapamadı. İstanbul'da görüştükleri bir kişinin 'cesedi yakarsanız bulunmaz' demesi üzerine Sezen ve Dalğar, Bucak'a geri döndü. Gelirken yolda bir miktar benzin alan 2 şüpheli, Kübra Yapıcı'yı gömdükleri yerden çıkardıktan sonra su deposuna götürdü. Burada bir varil bulan şüpheliler, cesedi 3 kez yaktı. Daha sonra kalan parçaları balyozla parçalayıp, çuvala koyan Sezen ve Dalğar, Korkuteli Barajı'na gidip parçaları da buraya attı. Tekrar İstanbul'a dönen şüpheliler, bir süre daha Yapıcı'nın telefonunu açtırmaya çalıştı. Burada konuyu anlattıkları bir kişinin 'Yakalanırsınız, teslim olun' demesi üzerine Sezen ve Dalğar, ertesi gün Antalya'ya döndü. İlyas Umut Dalğar sabah Uncalı Emniyet Müdürlüğü'ne giderek olay hakkında itirafçı olmak istediğini belirterek, ifade verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı