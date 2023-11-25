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Burdur'da çıkan yangında 35 ton saman balyası yandı

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Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında 35 ton saman balyası zarar gördü.

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında 35 ton saman balyası zarar gördü.

Dağarcık köyünde Ramazan T'ye ait bahçede temizlik yaparken yakılan ateş kontrolden çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın samanlığa sıçradı. İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 35 ton saman zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Burdur İtfaiye Güncel Haberler

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