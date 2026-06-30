Eski cezaevinde yangın

BURDUR'da boşaltılan açık cezaevinin bodrum katındaki depoda başlayan yangını itfaiye söndürdü.

Burdur Armağan İlci Bulvarı'nda bulunan ve geçen aylarda boşaltılan açık cezaevinden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Açık cezaevinde spiral ile boru kesimi sırasında çıkan kıvılcımların depodaki battaniye ve yatakları tutuşturması nedeniyle başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın hasara neden oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı